Europarlementariër De Lange (CDA) wil klimaatfonds koppelen aan regels voor de rechtsstaat

woensdag 19 januari 2022 , 14:27

DEN HAAG (PDC) - Esther de Lange (Europarlementariër namens het CDA) wil dat uitgaven uit het op te richten klimaatfonds van de EU alleen wordt goedgekeurd als het land waar het geld naar toe gaat zich aan de regels van de rechtsstaat houdt.

De Lange is een van de rapporteurs die namens het Europees Parlement met de Raad onderhandelt over het op te richten Klimaatfonds, en heeft zo grote invloed op hoe het fonds er uiteindelijk uit komt te zien. Een andere eis van De Lange is dat het geld niet gebruikt wordt voor directe inkomenssteun aan mensen die klimaatregelen niet kunnen veroorloven, maar voor maatregelen die juist de sociaal zwakkeren kunnen helpen zoals het (mee)betalen aan isolatie of zonnepanelen. Ook moet het fonds minstens 72 miljard euro bevatten.

Saillant detail is dat de Nederlandse regering, waar haar CDA deel van uit maakt, helemaal niet warm loopt voor dat Klimaatfonds. De Lange stelt dat het Klimaatfonds nodig is omdat lang niet alle lidstaten het geld hebben om hun burgers te ondersteunen bij het nemen van klimaatmaatregelen.

Bron: FD.nl

