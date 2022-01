Commissie wil Polen korten op subsidies na niet betalen boete

woensdag 19 januari 2022 , 13:40

BRUSSEL (ANP) - Polen heeft de deadline gemist om door de hoogste Europese rechter opgelegde dwangsommen te betalen vanwege het openhouden van de omstreden Turowmijn, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Tot dinsdag middernacht had Warschau de tijd om de tot in de miljoenen opgelopen boete te storten maar dat is niet gebeurd. De commissie is nu begonnen "geschikte" EU-subsidies voor Polen te selecteren waarop het verschuldigde bedrag kan worden ingehouden, aldus de woordvoerder.

De Polen krijgen binnenkort te horen op welke subsidies ze zullen worden gekort. Het is voor het eerst dat Brussel dit zware strafmiddel toepast.

Het Europees Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom op om te zorgen dat de regering in Warschau de bruinkoolmijn stillegt. Buurland Tsjechië had een klacht over vervuiling gewonnen, maar Polen hield de mijn gewoon open. Polen werd opgedragen een half miljoen euro te betalen voor iedere dag dat de mijn in bedrijf blijft. Maar ook dat vertikt Warschau tot dusver.

De commissie moet het geld, dat naar de Europese begroting gaat, innen. Zij wil om te beginnen het verschuldigde bedrag van de eerste maand (oktober vorig jaar), 15 miljoen euro in totaal plus rente, in mindering op subsidies gaan brengen. Daarna volgen meer miljoenenkortingen, tot Polen de mijn stillegt. Als dat gebeurd is, is Polen nog wel het achterstallige bedrag schuldig.

Polen weigert tot dusver ook dwangsommen te betalen die het EU-hof heeft opgelegd wegens het niet ontbinden van een tuchtcollege voor rechters. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot ruim 70 miljoen euro. Vorige week zou de regering in Warschau de commissie om uitstel van betaling hebben gevraagd, omdat het land zegt bezig te zijn met het ontmantelen van het omstreden tuchtcollege.

