Europa overtrof doelstelling groene stroom in 2020

woensdag 19 januari 2022 , 13:19

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie heeft in 2020 ruimschoots voldaan aan de eigen doelstelling voor het aandeel van groene stroom, becijferde Eurostat. Volgens het Europese statistiekbureau kwam in het eerste coronajaar 22,1 procent van alle energie uit hernieuwbare bron, terwijl de doelstelling 20 procent was.

Van alle EU-landen had Zweden het grootste aandeel duurzaam opgewekte energie. Meer dan 60 procent van alle stroom is daar groen. Finland en Letland zitten ook boven de 40 procent. Nederland zit nog altijd in de staartgroep van de EU met 14 procent groene stroom. Alleen Hongarije, België, Luxemburg en Malta doen het slechter.

Met die 14 procent voldoet Nederland wel aan de eigen doelstelling. Er is maar één EU-land dat de eigen doelstelling niet haalt en dat is Frankrijk waar 19,1 procent van alle stroom duurzaam opgewekt is. Ook de andere grote economieën als Duitsland (19,3 procent), Italië (20,4 procent) en Spanje (21,2 procent) zitten rond de 20 procent.

