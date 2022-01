Geloofsbrieven nieuwe Europarlementariër Catharina Rinzema goedgekeurd

dinsdag 18 januari 2022 , 15:15

DEN HAAG (PDC) - De geloofsbrieven van Catharina Rinzema (VVD) zijn vandaag goedgekeurd in de Tweede Kamer. Na deze stap kan zij plaats nemen in het Europees Parlement. Rinzema volgt Liesje Schreinemacher op, die minister is geworden in het kabinet-Rutte IV.

Rinzema werkte bij de stichting Lezen&Schrijven en was sinds februari 2021 werkzaam bij het Global Centre of Expertise for Behaviour, Ethics & Compliance Learning van ABN AMRO.

De Tweede Kamercommissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven controleert de geloofsbrieven van alle kandidaat-Europarlementariërs. Nederland heeft 29 leden in het Europees Parlement.

Bron: Tweede Kamer

Terug naar boven