Christendemocrate Metsola nieuwe voorzitter EU-parlement

dinsdag 18 januari 2022 , 14:02

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - De Maltese christendemocrate Roberta Metsola is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Ze volgt de vorige week overleden David Sassoli op.

Metsola kreeg al in de eerste stemronde genoeg steun van de Europarlementariërs. De vicevoorzitter versloeg een kandidaat van de Groenen en een van de uiterst linkse fractie in het EU-parlement. Ze kreeg 458 van de 616 uitgebrachte stemmen.

Eerder rekende Metsola al af met CDA'er Esther de Lange in de strijd om de kandidatuur van de christendemocratische EVP. Die overwinning verzekerde haar al bijna van de voorzittershamer, omdat de EVP met de sociaaldemocraten en de liberalen in 2019 had afgesproken dat de christendemocraten halverwege de zittingstermijn van het parlement aan de beurt waren om een voorzitter te leveren. De sociaaldemocraten, die na de EVP de meeste Europarlementariërs hebben, morrelden aanvankelijk aan die afspraak. Maar die werd maandag alsnog bezegeld met een overeenkomst tussen de drie grote fracties over de verdeling van sleutelposities en de beleidsvoornemens van het parlement.

De ervaren maar nog jonge Metsola is de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement in ruim twintig jaar en pas de derde in de geschiedenis. Toch stuitte haar gooi naar het voorzitterschap, behalve op veel steun, juist op weerstand van voorvechters van vrouwenrechten. Zij hekelen Metsola's verzet tegen abortus.

Metsola's voorganger Sassoli zou deze maand afzwaaien, maar haalde de eindstreep net niet. De sociaaldemocraat overleed onverwacht op 65-jarige leeftijd. Het parlement nam maandag afscheid van hem.

Metsola verving de kwakkelende Sassoli de afgelopen maanden al vaak. Ze nam onder meer bij de Staat van de Unie, de 'troonrede' van de Europese Unie, de hamer van hem over. Ze mag zich nu in ieder geval de komende tweeënhalf jaar voorzitter noemen.

Het kleine Malta haalde nog nog nooit zo'n vooraanstaande Europese post binnen. De voorzitters van het parlement kwamen tot dusver steevast uit een groot EU-land of een van de lidstaten van het eerste uur.

Metsola "heeft laten zien dat je, ook als je jong bent en uit een klein land komt, brede coalities kunt bouwen", zegt mede-EVP'er De Lange. "Het was na twintig jaar bovendien hoog tijd voor een vrouwelijke voorzitter." De nieuwe voorzitter krijgt ook felicitaties van onder anderen ChristenUnie-Europarlementariër Van Dalen, PvdA'er Jongerius en D66-collega In 't Veld. Die laatsten geven Metsola wel ook meteen huiswerk mee. Om zich sterk te maken voor de strijd tegen klimaatverandering en voor een parlement met tanden bijvoorbeeld.

