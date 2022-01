Kaag meldt Brussel komst herstelplan voor de zomer

maandag 17 januari 2022 , 15:16

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) gemeld dat Nederland voor de zomer het langverwachte herstelplan zal indienen. Tijdens een kennismakingsgesprek met Gentiloni heeft ze de Italiaan verzekerd dat het werk gevorderd is. Het plan, waarmee voor Nederland bijna 6 miljard euro aan subsidies is gemoeid, zal worden ingediend zodra het formeel, en in overleg met de Tweede Kamer, is afgerond, zei de minister bij aankomst voor haar eerste vergadering met de Europese collega's in Brussel.

Nederland is de enige van de 27 EU-lidstaten die nog geen aanvraag voor geld uit het Europese coronaherstelfonds naar Brussel heeft gestuurd. Het omvangrijke steunprogramma moet de landen helpen met het opvangen van de economische en sociale schade door de coronacrisis, en is gekoppeld aan economische hervormingen die de landen weerbaarder tegen crises moeten maken.

Er is in totaal bijna 700 miljard euro aan subsidies en gunstige leningen beschikbaar, die via een bepaalde sleutel worden verdeeld. Afgesproken is dat ten minste 37 procent van het geld aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en 20 procent aan digitalisering.

De Europese Commissie heeft inmiddels de eerste miljarden naar lidstaten gestuurd om projecten voor te financieren.

