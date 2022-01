Kaag schuift aan bij club 'verantwoordelijke eurolanden'

maandag 17 januari 2022 , 14:33

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) dineert maandagavond na haar eerste Eurogroep-vergadering met een aantal collega's van andere eurolanden om over de beoogde nieuwe Europese begrotingsregels "van gedachten te wisselen", zei ze in Brussel. Haar eveneens nieuwe Oostenrijkse collega Magnus Brunner noemt de groep "verantwoordelijke eurolanden".

Nu het nieuwe Nederlandse kabinet de komende jaren miljarden gaat pompen in de economie hopen vooral zuidelijke landen dat het gedaan is met de 'zuinige' opstelling van Den Haag. Zij hopen dat de opvolgster van minister Wopke Hoekstra, die te boek stond als streng en star, en ook de eveneens progressievere nieuwe regering van Duitsland, kunnen instemmen met flexibelere regels. "Ik vorm mijn eigen standpunt", aldus Kaag bij aankomst bij de vergadering van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep).

Volgens Kaag wil Nederland zich "constructief inzetten" bij de discussie over de manier waarop de huishoudboekjes weer geleidelijk in het gelid moeten worden gebracht, maar "de bakens blijven overeind", zei ze. Vanwege de coronacrisis zijn de EU-regels over begrotingstekorten (niet boven 3 procent van het bruto nationaal product bnp) en staatsschulden (niet meer dan 60 procent van het bnp) begin 2020 tijdelijk opgeschort. Dat gaf de landen de ruimte om bedrijven en burgers te helpen om ze tijdens de pandemie op de been te houden. Door de miljarden steun zijn met name de staatsschulden hoog opgelopen.

"De schuldhoudbaarheid is van groot belang", zei Kaag, en de vraag is welk pad naar het omlaag krijgen van de schulden moet worden gevolgd. Ook staat ter discussie of bepaalde investeringen voor duurzaamheid en digitalisering niet zouden hoeven meetellen bij de overheidsschulden, en hoe de regels beter kunnen worden gehandhaafd. In maart buigen de EU-leiders zich tijdens een speciale eurotop over de toekomst van de in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact vastgelegde begrotingsregels.

