Nederlanders: EU moet leiderschap tonen bij klimaat, migratie en corona

maandag 17 januari 2022 , 9:05

Bron: © European Union 2019

DEN HAAG (PDC) - Nederlanders vinden dat de Europese Unie een leider moet zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Ook moet Europa voorkomen dat de migratieproblematiek leidt tot een ongenuanceerde discussie. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in het rapport Kijk op Europa. Naast klimaat en migratie vinden burgers dat Brussel de coronapandemie beter moet coördineren zonder de soevereiniteit van lidstaten te verkleinen. In de relatie met andere wereldspelers moet de gezamenlijke kracht beter worden ingezet voor de Europese belangen.

Deze aanbevelingen komen van de Nederlandse deelnemers aan de burgerdialoog voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. De deelnemers spraken zich uit over de laatste vier onderdelen: klimaatverandering en milieu, migratie, gezondheid en de rol van de EU in de wereld. In december werd reeds een rapport met aanbevelingen uitgebracht over onderwerpen als waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid, economie en onderwijs.

De burgerdialoog bestaat uit een panelonderzoek en verdiepende themadialogen online en op locatie. Alle Nederlanders konden meedoen aan acht online themadialogen. Door het hele land vonden daarnaast zes bijeenkomsten plaats met diverse groepen jongeren en acht bijeenkomsten met verschillende moeilijk bereikbare groepen.

De rapporten met alle aanbevelingen worden aangeboden aan de Conferentie over de toekomst van Europa op 21 en 22 januari 2022. Uit de Conferentie volgen aanbevelingen voor het voorzitterschap van de Conferentie, dat bestaat uit de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie.

Bron: Rijksoverheid.nl

