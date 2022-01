Europees Parlement herdenkt overleden voorzitter en kiest nieuwe

maandag 17 januari 2022 , 3:30

STRAATSBURG (ANP) - De opening van de eerste plenaire zitting van het Europees Parlement van 2022 in Straatsburg wordt geen vrolijke aangelegenheid. Voorzitter David Sassoli overleed vorige week op 65-jarige leeftijd onverwacht en zal met een speciale ceremonie van 18.00 tot 20.00 uur worden herdacht. Namens de Nederlandse regering is kersvers minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel), tot begin deze maand zelf nog Europarlementariër voor de VVD, erbij.

Sassoli kreeg vrijdag al een staatsbegrafenis in Rome. In Straatsburg is een groot aantal EU-kopstukken bij de herdenkingsbijeenkomst aanwezig, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, en oud-premier van Italië en voormalig lid van het EU-parlement Enrico Letta, een goede vriend van Sassoli.

Dinsdag kiezen de Europarlementariërs zijn opvolger. Dat stond voor het overlijden van de Italiaanse sociaaldemocraat al op de agenda, want in juli 2019 werd afgesproken dat hij halverwege de zittingstermijn van vijf jaar de voorzittershamer zou overdragen. Dat hij dit nu zelf niet meer kan doen is een schok, al was Sassoli de afgelopen maanden vaak ziek en afwezig. Meermaals werd zijn taak in de vergaderzaal uitgevoerd door vicevoorzitter Roberta Metsola, een christendemocrate uit Malta.

Zij is door haar fractie als kandidaat-voorzitter aangedragen en maakt de grootste kans op de baan, al zijn er drie kapers op de kust. De stemming is geheim. De winnaar heeft een absolute meerderheid nodig.

