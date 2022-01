Eurostat: oversterfte in Europa sterk toegenomen in de herfst

vrijdag 14 januari 2022 , 17:07

LUXEMBURG (ANP) - Oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst. De meest recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat laten zien dat in Europa 27 procent meer mensen overleden in november dan gebruikelijk was in deze maand voor de coronacrisis.

Ook in september en oktober overleden er meer mensen in Europa dan in vergelijking met dezelfde maanden in de jaren 2016 tot en met 2019. In juli was de oversterfte het laagst. Toen overleden nog steeds 8 procent meer mensen dan gebruikelijk in Europese Unie-landen.

In Oost- en Noordoost-Europa was de oversterfte het hoogst. Ook in Nederland was de oversterfte in november hoger dan de gemiddelde cijfers van Europese landen. Hier overleden 34,8 procent meer mensen dan gebruikelijk in vergelijking met de jaren voor de uitbraak van het coronavirus.

