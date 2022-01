Polen vraagt uitstel EU-boetes vanwege ontmanteling tuchtcollege

vrijdag 14 januari 2022 , 12:10

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen heeft de Europese Unie om uitstel gevraagd voor de boetes voor het ondermijnen van de rechterlijke onafhankelijkheid, omdat het land bezig is met het ontmantelen van een omstreden tuchtcollege voor rechters. Dat staat in een brief die afgelopen week naar de Europese Unie is gestuurd en door persbureau Reuters is ingezien.

Het tuchtcollege werd in 2017 door regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) ingesteld en wordt gezien als een manier om rechters te straffen die het niet eens zijn met de regering. Polen moet tot heden 70 miljoen euro aan dwangsommen betalen omdat het land de werkzaamheden van het tuchtcollege niet heeft stopgezet, ondanks dat de hoogste Europese rechter dat heeft opgedragen.

De Poolse ambassadeur bij de EU schrijft dat het hoofd van het Poolse hooggerechtshof al gestopt is met het doorsturen van sommige zaken naar het tuchtcollege. Er werden geen details over de ontmanteling verstrekt. De ambassadeur laat verder weten dat de regering bezig is met overleg over wetsvoorstellen voor verdere hervormingen van het rechtssysteem. Hij wil dat de Europese boetes worden opgeschort tot na de hervormingen.

Brussel maakte recent bekend op korte termijn betalingsverzoeken naar Polen te sturen en zei manieren te hebben om het geld zeker te stellen in het geval dat de regering weigert te betalen. De regering en de EU zijn ook verwikkeld in een ander conflict waar veel geld mee is gemoeid. Polen heeft in september een dwangsom van 500.000 euro per dag opgelegd gekregen omdat het land weigert een bruinkolenmijn te sluiten.

