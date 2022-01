Europol neemt ruim 1530 gas- en alarmpistolen in beslag

vrijdag 14 januari 2022 , 11:23

DEN HAAG (ANP) - Tijdens een internationale operatie gericht op de illegale handel in omgebouwde gas- en alarmpistolen heeft Europol 1534 wapens in beslag genomen. Alarmpistolen zijn populair bij criminelen, omdat ze gemakkelijk kunnen worden omgebouwd om scherpe munitie mee af te vuren. In juli vorig jaar werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries waarschijnlijk met een omgebouwd alarmpistool neergeschoten.

De operatie met de naam Conversus werd geleid door de Roemeense politie in het kader van een Europese aanpak tegen criminele dreigingen. De actieweek was in december en er deden 24 landen aan mee, waaronder Nederland, samen met het justitiële samenwerkingsverband Eurojust en de Europese Commissie. Er zijn meer dan 260 huiszoekingen geweest. Daarbij zijn naast 1534 gas- en alarmpistolen 17.464 stuks munitie in beslag genomen en 6550 kilo vuurwerk.

Alarmpistolen worden vaak gebruikt in de sport om wedstrijden te starten. Maar deze wapens kunnen makkelijk worden omgebouwd. Tot voor kort kwamen de meeste van zulke wapens via Turkije de Europese Unie binnen. De Turkse wetgeving is inmiddels gewijzigd om dit tegen te gaan. Eenmaal in de EU worden deze wapens volgens Europol doorgaans voor een lage prijs op legale markten gekocht, voordat ze illegaal worden verhandeld naar landen waar een vergunning vereist is om een dergelijk vuurwapen te kopen, in te voeren en te bezitten.

