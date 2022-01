Scholz wil goede samenwerking met Rutte voortzetten

donderdag 13 januari 2022 , 18:18

Bron: PDC

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil de "goede samenwerking" met Nederland voortzetten en verdiepen. Dat zei hij in Berlijn na een gesprek met minister-president Mark Rutte.

Het was het eerste officiële bezoek aan het buitenland van Rutte na het aantreden van zijn vierde kabinet. Hij werd in de Duitse hoofdstad met rode loper en alle militaire eer ontvangen door Scholz.

Het afgelopen decennium was Rutte een trouw bondgenoot van Angela Merkel, de voorganger van Scholz. Zij werkten in de Europese Unie nauw samen. Scholz volgde Merkel vorige maand op als bondskanselier.

Volgens de sociaaldemocraat Scholz streven beide regeringen dezelfde doelen na en delen ze dezelfde waarden. Hij zei nauw te willen samenwerken op onder meer klimaatgebied en buitenlandpolitiek. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Scholz en Rutte hebben afgesproken om later dit jaar regeringsoverleg te hebben. Dan zullen beide regeringsleiders met een deel van hun kabinet een dag samenkomen en overleggen. Waar dit gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.

In 2013 vergaderden het Duitse en Nederlandse kabinet voor het eerst samen. Dat gebeurde toen in Kleve net over de grens bij Nijmegen. In 2016 volgde een bijeenkomst in Eindhoven.

Ze spraken verder over de spanningen aan de grens van Oekraïne en Rusland. Scholz en Rutte riepen opnieuw op tot de-escalatie. De bondskanselier waarschuwde dat een Russische inval in Oekraïne grote consequenties zal hebben.

Ook gasleveranties kwamen aan de orde. Duitsland heeft meer gas nodig en daardoor moet er meer gas in Groningen worden opgepompt. "Ik heb dat opgebracht", zei Rutte. Er wordt volgens hem gekeken wat de Duitse wensen zijn.

De kwestie ligt nu bij de ministers van Economische Zaken van beide landen. "We overleggen met elkaar en problemen oplossen hoort bij een goede partnerschap en dat zijn we overeengekomen", aldus Scholz.

