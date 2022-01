EU-buitenlandchef: weg voor Europese flitsmacht geëffend

donderdag 13 januari 2022 , 15:38

BREST (ANP) - Het overleg van de EU-landen over een snelle interventiemacht gaat veel beter dan verwacht, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij ziet dat in het licht van het conflict met Rusland over Oekraïne en andere spanningen. "De gebeurtenissen waarvan we getuige zijn, zijn een grote prikkel om zulke capaciteiten te ontwikkelen."

Borrell bespreekt zijn plannen om de EU meer militaire slagkracht te geven dezer dagen met de defensie- en buitenlandministers van de EU. Het is de bedoeling dat de Europese leiders in maart hun zegen geven aan de voorstellen, met onder meer een snel inzetbare Europese strijdmacht van 5.000 man.

De hoogste buitenlandman van de EU zou "heel verrast zijn" als er op het laatste moment nog een kink in de kabel komt. "Vooralsnog verloopt het veel beter dan gedacht." De EU-landen sleutelen wel hier en daar wat aan de plannen voor een nieuw Europees veiligheidsbeleid, maar niet aan die voor een 'flitsmacht', zei Borrell tijdens een pauze in de besprekingen in het Franse Brest.

Zodra premier Mark Rutte en zijn collega's in maart instemmen, gaat de EU meteen aan de slag om de nieuwe capaciteiten op de been te krijgen, zegt Borrell.

