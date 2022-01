Brussel dreigt subsidies Polen te korten om niet betalen dwangsom

donderdag 13 januari 2022 , 13:00

BRUSSEL (ANP) - Polen krijgt nog tot dinsdag de tijd om de dwangsommen te betalen voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn. Daarna dreigt de Europese Commissie het verschuldigde miljoenenbedrag in te houden op Europese subsidies voor het land.

Het Europees Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom op om af te dwingen dat de regering in Warschau de mijn voorlopig stillegt. Het hof had de sluiting bevolen na klachten van buurland Tsjechië over vervuiling. Polen moet een half miljoen euro betalen voor iedere dag dat de mijn aan de Tsjechische grens in bedrijf blijft. Maar dat vertikt Warschau tot dusver.

De Europese Commissie heeft Polen nu opnieuw een aanmaning gestuurd. Polen moet het geld, dat naar de Europese begroting gaat, voor dinsdag overmaken. Anders kan de commissie vanaf eind januari beginnen met het korten van subsidies, zegt zij. Het dagelijks bestuur van de EU zou om te beginnen de dwangsommen van de eerste maand, 15 miljoen euro in totaal, in mindering kunnen brengen. Brussel, dat in een verhit gevecht met Polen is verwikkeld over de omgang van het EU-land met de rechtsstaat, is nog nooit tot zo'n maatregel overgegaan.

De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova ziet een kans om de ruzie over de mijn binnenkort op te lossen en wil in gesprek met de Poolse regering, zei ze eerder donderdag. Bij een deal zou de dwangsom niet verder oplopen, maar Polen moet het al verschuldigde bedrag nog wel betalen.

De commissie wil ook de dwangsom gaan innen die Polen is opgelegd voor het maar niet ontbinden van een tuchtcollege voor rechters, meldde persbureau Reuters eerder deze week. De regering in Warschau zou een onbevredigend antwoord hebben gegeven op de vraag van Brussel hoe zij die opdracht, eveneens van de Europese rechter, alsnog gaat uitvoeren.

