Liberalen Europarlement willen onderzoek naar spionagesoftware

donderdag 13 januari 2022 , 12:30

DEN HAAG (PDC) - De liberale fractie Renew Europe in het Europees Parlement wil een onderzoek naar het gebruik van Pegasus-spionagesoftware door Hongarije en Polen. Dit volgt op het nieuws dat Poolse regeringscritici en Hongaarse journalisten gehackt waren door de Pegasus-spionagesoftware. Met die software, ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO, kunnen inlichtingendiensten op afstand informatie stelen van mobiele telefoons.

De Nederlandse Sophie in 't Veld (D66) is met twee liberale Europarlementariërs initiatiefnemer voor een onderzoekscommissie van het Europees Parlement. Voor de instelling daarvan is een meerderheid in het parlement vereist. 'De Europese demcratie wordt ondermijnd', stelde In 't Veld woensdag. 'Er zijn duidelijke aanwijzingen dat regeringen spyware van Pegasus misbruiken tegen de democratische oppositie', verwijst in 't Veld naar Polen en Hongarije.

Vorig jaar mislukte een poging om een onderzoek te beginnen nog. In 't Veld hoopt dat door de recente onthullingen over het gebruik van Pegasus in Polen nu wel een meerderheid is in het parlement. De liberale Europarlementarërs vinden bovendien dat de EU met sancties moet komen tegen NSO.

Bron: Het Financieele Dagblad

