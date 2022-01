Rinzema volgt Schreinemacher op als VVD-Europarlementariër

woensdag 12 januari 2022 , 12:29

DEN HAAG (PDC) - Catharina Rinzema volgt Liesje Schreinemacher op als VVD-Europarlementariër. Dat heeft de Kiesraad op 11 januari bekend gemaakt, naar aanleiding van de toetreding van Schreinemacher tot het kabinet-Rutte IV als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Schreinemacher zat meer dan twee jaar in het Europees Parlement namens de VVD. Daar zat zij in de commissie Internationale Handel en Juridische Zaken. Op 2 januari 2022 werd bekend dat zij haar positie zou verlaten aangezien zij in het kabinet-Rutte IV als minister zal functioneren.

Rinzema kreeg 15.000 persoonlijke voorkeurstemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019. Zij is sinds 2016 lid bij het bestuur van de afdeling Brussel bij de VVD.

