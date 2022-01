Frontex onderschepte in 2021 weer meer illegale migranten

dinsdag 11 januari 2022 , 14:02

BRUSSEL (ANP) - De Europese grens- en kustwacht Frontex heeft vorig jaar bijna 200.000 mensen betrapt op het illegaal de grenzen van de EU oversteken, een recordaantal sinds 2017, meldt het EU-agentschap. Vooral migranten uit Syrië, Tunesië, Marokko, Algerije en Afghanistan probeerden illegaal de Europese Unie binnen te komen.

Het aantal door Frontex ontdekte illegale grensoverschrijdingen nam vorig jaar toe met 57 procent ten opzichte van het eerste coronajaar 2020, waarin wereldwijd grenzen tijdelijk dichtgingen en veel reisbeperkingen golden. Maar ten opzichte van 2019 gaat het nog altijd over een groei van 36 procent, aldus het agentschap.

De hogere cijfers worden volgens Frontex niet alleen veroorzaakt door versoepelde coronamaatregelen maar ook door de crisis aan de Belarussische grens met Polen, Litouwen en Letland. Volgens de Europese Unie liet de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko in 2021 duizenden asielzoekers uit vooral het Midden-Oosten en Afghanistan per vliegtuig naar zijn land komen en werden ze daarna naar de grenzen met de drie EU-landen gestuurd om er illegaal over te steken. Dit zou Loekasjenko doen uit wraak om sancties die de EU oplegde na het gewelddadig neerslaan van protesten.

De populairste manier om de EU binnen te komen blijft de route per boot over de centrale Middellandse Zee. Frontex onderschepte op die route in 2021 meer dan 65.000 illegale migranten, ongeveer een derde van het totaal, en 83 procent meer dan vorig jaar.

