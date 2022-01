EU-rekenkamer: steun hervormingen Balkanlanden weinig effectief

maandag 10 januari 2022 , 18:39

Bron: © Europese Unie, 1995-2019

LUXEMBURG (ANP) - Twintig jaar financiële en politieke steun van de Europese Unie voor fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in de Westelijke Balkan hebben weinig effect gehad, meent de Europese Rekenkamer. In veel landen in de regio blijven problemen bestaan rond de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, wijdverbreide corruptie en de vrijheid van meningsuiting.

Volgens een speciaal verslag van de rekenkamer (ERK) worden de vier kandidaat-lidstaten van de EU Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië, alsook aspirant-lidstaten Bosnië en Herzegovina en Kosovo allemaal ondanks de jarenlange inspanningen van de EU nog steeds geconfronteerd met kwesties als machtsconcentratie, politieke inmenging en corruptie. In de regio is er fundamenteel maar weinig verbeterd. De EU-steun was "verre van toereikend voor de aanpak van aanhoudende problemen". Er is ook sprake van onvoldoende politieke wil en gebrek aan betrokkenheid, schrijft de rekenkamer.

De EU verleent landen die in aanmerking kunnen komen voor het lidmaatschap hulp om te voldoen aan de EU-criteria. Zo was er tussen 2014 en 2020 ongeveer 700 miljoen euro beschikbaar voor de hervormingsagenda in de regio. "De EU is er met haar steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan duidelijk niet in geslaagd grote veranderingen teweeg te brengen", zegt Juhan Parts, het lid van de rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. Ook heeft de EU te weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om bijstand op te schorten als een land geen vorderingen maakt met hervormingen. Zonder tastbare resultaten wordt de geloofwaardigheid bedreigd, vindt hij.

In oktober besloten de EU-regeringsleiders de zes Balkanlanden voorlopig niet tot de unie toe te laten. Wel willen ze de (handels-)banden aantrekken, onder meer uit zorg over de toenemende Russische en Chinese belangstelling voor de regio.

Terug naar boven