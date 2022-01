Bloomberg: zorgen in Europa over schade bij sancties Rusland

maandag 10 januari 2022 , 11:21

AMSTERDAM (ANP) - Bij een aantal grote Europese landen leven er zorgen over de gevolgen voor hun eigen economieën als Rusland wordt gestraft met krachtige sancties wanneer het Oekraïne binnenvalt. Dat verhoogt het risico dat ze het niet eens kunnen worden met de Verenigde Staten over dat pakket aan sancties, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarnaast kan Rusland wraak nemen door geen gas meer te leveren aan Europa.

De westerse bondgenoten hebben gesproken over financiële, technologische en militaire strafmaatregelen. Die kunnen bij een Russische inval al binnen enkele uren worden opgelegd, berichtte The New York Times zondag. De krant baseert zich op gesprekken met Amerikaanse en Europese functionarissen, die details onthulden over de sancties die kunnen volgen bij een escalatie van het conflict in Oekraïne.

Er zou ook zijn gesproken over de mogelijkheid Russische banken af te sluiten van het internationale betaalverkeer. Rusland wordt dan verbannen uit Swift, een netwerk dat wordt gebruikt door banken en andere financiële instellingen, waardoor het voor Russische banken moeilijker wordt om internationale betalingen te doen. Ook zou er een verbod op de export van geavanceerde technologieën naar Rusland kunnen komen, bijvoorbeeld voor de luchtvaart en chipsector. In het uiterste geval kan die sanctie ook worden opgelegd voor consumentengoederen zoals computers, televisies en smartphones.

De VS lieten de plannen bewust uitlekken om de Russische president Vladimir Poetin te beïnvloeden. De VS en andere westerse landen maken zich grote zorgen over een Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Ze vrezen dat Moskou overweegt dat Oost-Europese land binnen te vallen.

Als er zware sancties komen voor Rusland, kan dat land de gaskraan naar het westen dichtdraaien. Russisch gas is van cruciaal belang voor Europa, waar de reserves voor de aanvang van de winter al laag waren. Ook in Nederland zijn de gasprijzen vorig jaar enorm gestegen.

De nieuwe pijplijn Nord Stream 2, die onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt, is al sinds september klaar. De Duitse toezichthouder voor gas- en stroomnetwerken moet nog toestemming geven voor het gebruik van de pijpleiding. Die al vanaf het begin omstreden is. Zo was er onder andere verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook andere landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding meer invloed zou krijgen in Europa.

Terug naar boven