Kunstmestproducent Yara stopt koop potas uit Belarus

OSLO (ANP/RTR) - De Noorse kunstmestproducent Yara, die ook in Nederland productielocaties heeft, zal per 1 april dit jaar stoppen met de aankoop van potas uit Belarus. Dit doet het bedrijf vanwege de sancties die tegen het land zijn ingesteld.

Potas is een van de belangrijkste exportproducten van Belarus. Het mengsel van zouten dat hoofdzakelijk uit kaliumcarbonaat bestaat, is een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Het overgrote deel van de gewonnen potas wordt in kunstmest gebruikt. Potas kan ook worden gebruikt voor het bleken van textiel, de productie van glas, en voor de fabricage van zeep.

Yara is een belangrijke klant van het staatsbedrijf Belaruskali, een van 's werelds grootste producenten van kaliumzout, of potas. Volgens Yara was de aankoop van kaliumchloride uit Belarus tot nog toe volledig in overeenstemming met de sancties, maar moet dit toch worden stopgezet.

Westerse mogendheden beschuldigen de Belarussische president Alexandr Loekasjenko ervan de presidentsverkiezingen van 2020 te hebben vervalst. De regeringen van de Europese Unie kondigden vorig jaar al aan sancties op te leggen aan verschillende sectoren van de Belarussische economie. Aanleiding daarvoor zijn ook het hardhandig optreden tegen betogers en de arrestatie van een dissident, nadat het passagiersvliegtuig waarin hij zat gedwongen werd te landen in Minsk, de hoofdstad van Belarus.

