Borrell bezoekt Oekraïne in opmaat naar onderhandelingen

DEN HAAG (PDC) - Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de EU, bezoekt tussen 4 en 6 januari Oekraïne. Het doel van zijn is reis om Europese steun aan Oekraïne te demonstreren te midden van de oplopende spanningen met Rusland.

Begin december stemde de EU in met een plan om 31 miljoen euro aan Oekraïne te doneren, met het doel om de militaire logistiek en de cyberverdedigingen van het land te verbeteren. Dat beleid is in lijn met de uitspraken van nationale leiders zoals Macron, die beloofde de 'territoriale integriteit van Oekraïne te garanderen'.

Als Hoge Vertegenwoordiger van de EU stuurt Borrell aan op een actieve rol voor de Unie in de onderhandelingen die in januari plaats zullen vinden tussen de VS en Rusland. Daarnaast onderstreept hij het belang van het verdedigen van Oekraïne's zelfbeschikkingsrecht: het moet zoveel mogelijk zeggenschap hebben in de onderhandelingen en gesprekken over de toekomst van het land. De insteek van Rusland is precies het tegenovergestelde wat betreft dit punt.

De EU is nog altijd bezig met het opstellen van een sanctiepakket, in samenwerking met gelijkgestemde partners zoals de VS en het VK, wat gebruikt kan worden in geval van Russische agressie in Oekraïne. Ook overweegt de Unie om een militaire trainingsmissie in Oekraïne op te tuigen. Een voorstel hiervoor zal binnenkort worden verstuurd naar de lidstaten.

Op 7 januari hebben de ministers van buitenlandse zaken van NAVO-landen een virtuele 'buitengewone vergadering' gepland staan om de Russische troepenopbouw aan de Oekraïnse grens en Europese veiligheidsrisico's te bespreken. Op 10 januari zal de VS een bilateraal gesprek met Rusland voeren over Oekraïne, waarna de gehele NAVO een vergadering met Rusland heeft op 12 januari. Aansluitend zullen beide partijen op 13 januari bij het OSCE aanschuiven om de Europese veiligheidssituatie te bespreken.

