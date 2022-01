President Litouwen: migrantencrisis aan grens Belarus ten einde

dinsdag 4 januari 2022 , 14:09

VILNIUS (ANP/DPA) - President Gitanas Nauseda van Litouwen denkt dat de migrantencrisis aan de Belarussische grens voorbij is. De noodtoestand in het grensgebied kan worden opgeheven, zegt hij op de Litouwse radio. De maatregel zou eigenlijk op 14 januari aflopen.

Litouwen riep in november de noodtoestand uit toen duizenden migranten vanuit Belarus probeerden de grens over te steken. Grensbewakers stuurden in enkele maanden tijd ruim 8000 mensen terug. Meer dan 4000 mensen staken illegaal over en vroegen in Litouwen asiel aan.

Sinds de jaarwisseling daalt het aantal pogingen de grens over te gaan. Afgelopen zondag en maandag probeerde voor zover bekend niemand om illegaal vanuit Belarus de Litouwse grens over te steken.

President Nauseda benadrukt dat de noodtoestand "een krachtig instrument is" dat gebruikt moet worden "in uitzonderlijke situaties". Autoriteiten kunnen de noodtoestand volgens hem weer uitroepen als de situatie toch verslechtert.

Ook Polen en Letland zagen afgelopen maanden een grote toestroom van asielzoekers vanuit Belarus. De Europese Unie beschuldigt de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko ervan migranten te laten overkomen uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan. Belarus zou deze mensen daarna de grenzen met EU-landen over sturen. Dit zou Loekasjenko doen als reactie op sancties die de EU oplegde na het gewelddadig neerslaan van protesten.

