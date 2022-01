Duitsland en Oostenrijk beschuldigen EU van greenwashing

maandag 3 januari 2022 , 14:57

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Partijen in Duitsland en Oostenrijk zijn het niet eens met uitgelekte plannen van de Europese Unie om ook sommige aardgas- en kernenergieprojecten te gaan zien als duurzame investeringen. "Onacceptabel", noemde de Oostenrijkse klimaatminister Leonore Gewessler de plannen in een radio-interview met de zender ORF. Zij wil dat deze aangepast worden, anders is er volgens haar kans op juridische stappen.

Plaatsvervangend leider Ricarda Lang van de Duitse coalitiepartij De Groenen noemde de plannen maandag in een tv-interview een vorm van greenwashing. Dat is als bedrijven of organisaties zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn.

Met de vorige week via persbureau Reuters uitgelekte plannen wil Brussel dat juist tegengaan. Het idee is om investeringen in bijvoorbeeld gascentrales ook een groen label te geven als ze maar een hele beperkte CO2-uitstoot hebben en een meer vervuilende centrale vervangen. Kerncentrales zouden gezien moeten gaan worden als duurzaam als ze voldoen aan bepaalde milieueisen. Naar verwachting komt het voorstel later deze maand officieel naar buiten.

Duitsland wil juist voor het einde van dit jaar alle kerncentrales daar sluiten. "Duitsland kan niet instemmen met dit voorstel", aldus Lang. Tegenstanders proberen de plannen nu nog te laten aanpassen. Later wordt het lastiger de plannen tegen te houden. Daar is dan de steun van een meerderheid van de EU-landen voor nodig, wat door persbureau Bloomberg als onwaarschijnlijk wordt gezien. Ook het Europese Parlement kan de plannen nog afwijzen.

Milieuorganisatie Milieudefensie wil dat Nederland zich ook tegen het plan keert. "Gas en kernenergie zijn niet groen en het is zeer misleidend ze wel zo te bestempelen", aldus directeur Donald Pols.

Als het aan de nieuwe regering ligt, worden in Nederland twee nieuwe kerncentrales neergezet. In het coalitieakkoord meldden de partijen vorige maand dat in de komende jaren een begin moet worden gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van de centrales. De al bestaande kerncentrale in Borssele blijft in eerste instantie langer open. Zo moet Nederland bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van het importeren van gas.

