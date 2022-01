Gas- en kerncentrales hebben ook zicht op groen label Brussel

zaterdag 1 januari 2022 , 12:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie werkt aan plannen om sommige aardgas- en kernenergieprojecten als groene investeringen te bestempelen. Daarvoor moeten die projecten dan wel aan een hele reeks duurzaamheidscriteria voldoen, meldt persbureau Reuters dat een conceptversie van de plannen heeft ingezien.

Het idee is om investeringen in bijvoorbeeld gascentrales ook een groen label te geven als ze maar een hele beperkte CO2-uitstoot hebben en een meer vervuilende centrale vervangen. De nieuwe gascentrale kan dan worden beschouwd als een soort tussenfase die weliswaar niet volledig duurzaam is, maar toch een goede bijdrage levert aan de overgang naar schonere energie.

Dat Brussel dit soort criteria wil opstellen is om zogeheten greenwashing te voorkomen. Dat is als bedrijven of organisaties zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Maar voor het zover is moet in Europa eerst wel overeenstemming komen over wat nu echt duurzaam is en goed voor het klimaat, en wat niet. Daarover zijn de meningen van landen al jaren erg verdeeld.

Volgens Reuters zou Brussel in het concept nog meer CO2-uitstoot toelaatbaar achten voor 'groene' gascentrales dan een groep belangrijke adviseurs van de commissie eerder had aangeraden. Kerncentrales hebben maar weinig CO2-uitstoot. Daarbij gaat de discussie meer over wat te doen met het radioactieve afval van deze manier van energie opwekken.

De Europese Commissie was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het concept is sowieso nog niet het definitieve voorstel. Eerst zullen onder meer nog diverse deskundigen naar de plannen gaan kijken. Naar verwachting zal de commissie dan later deze maand met een voorstel naar buiten komen. Na publicatie kan het voorstel nog door een meerderheid van de EU-landen of door het Europese Parlement worden afgewezen.

Terug naar boven