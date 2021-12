Vanaf 1 januari strengere douaneregels grens Verenigd Koninkrijk

vrijdag 31 december 2021 , 13:53

Bron: © European Union, ??

DEN HAAG (PDC) - Vanaf 1 januari 2022 gelden er strengere douanecontroles aan de Britse grens. Er zijn vanaf dat moment volledige douaneaangiften nodig en vanaf 1 juli komen daar ook gezondheidsverklaringen voor producten van dierlijke en plantaardige oorsprong bij.

Deze controles haddden oorspronkelijk in juli 2021 in moeten gaan maar vanwege de situatie rondom het coronavirus was dat niet gelukt. De Europese Unie heeft in het afgelopen jaar al wel volledige grenscontroles uitgevoerd. Naar verwachting zullen de nieuwe grensformaliteiten met name Europese exporteurs treffen.

Bron: Het Financieele Dagblad

