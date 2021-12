Pushbacks van migranten in 2021 genormaliseerd

dinsdag 28 december 2021 , 10:41

DEN HAAG (PDC) - Het illegaal verjagen van migranten aan de Europese buitengrenzen voordat zij door de autoriteiten gehoord zijn, de zogeheten pushbacks, zijn in 2021 genormaliseerd. Dit schrijft het NRC naar aanleiding van een onderzoek van een Europese coalitie van maatschappelijke organisaties.

In 2021 hebben er volgens het onderzoek bijna twaalfduizend pushbacks plaatsgevonden. De pushbacks zijn geen nieuw fenomeen binnen de Europese Unie. Volgens juristen, politicologen en mensenrechtenactivisten is het verschil met 2020 echter de normalisatie van de pushbacks door de Europese autoriteiten. Dat de pushbacks plaatsvinden is bekend, maar nieuw is dat ze zwijgend worden goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

De reden voor de acceptatie van de pushbacks door Europese Unie is het afschrikken van migranten aan de Europese buitengrenzen. In de afgelopen jaren vonden er ook pushbacks plaats, het is alleen niet bekend hoeveel. Toen vonden ze voornamelijk plaats in de Egeïsche Zee tussen Griekenland in Turkije. In het afgelopen jaar werden de meeste migranten echter teruggeduwd in de Balkan.

