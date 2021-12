President Polen houdt omstreden mediawet tegen met veto

maandag 27 december 2021 , 13:28

WARSCHAU (ANP/AFP/RTR) - De Poolse president Andrzej Duda heeft zijn veto uitgesproken over een mediawet die volgens tegenstanders de persvrijheid beperkt. De omstreden wet was eerder deze maand goedgekeurd door het parlement in Warschau tijdens een stemming die niet bij de oppositie was aangekondigd.

Een wet kan in Polen pas in werking treden als de president zijn handtekening eronder zet, maar Duda maakte al eerder bekend dat niet te willen doen. Duda gebruikt zijn vetorecht, omdat hij naar eigen zeggen de zorgen van Polen deelt over de inperking van vrijheden. Tienduizenden mensen hebben tegen de wet gedemonstreerd.

De regering wil buitenlandse beïnvloeding via de media tegengaan door uitzendvergunningen voortaan alleen nog af te geven aan buitenlandse zenders die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben en bovendien niet afhankelijk zijn van een partij met een hoofdvestiging buiten de unie. Volgens tegenstanders richt de wet zich vooral op de regeringskritische nieuwszender TVN24, eigendom van het Amerikaanse Discovery.

De Verenigde Staten zeiden na de stemming in het parlement "extreem teleurgesteld" te zijn, maar spraken ook hun vertrouwen in Duda uit. Door de wet tegen te houden vermijdt Duda een conflict met de Amerikanen, maar komt wel zijn relatie met de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PIS) onder druk te staan.

