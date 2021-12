Nederland en andere landen veroordelen inzet huurlingen in Mali

donderdag 23 december 2021 , 20:36

Bron: © European Union 2019

DEN HAAG (ANP/RTR/AFP) - Nederland en andere Europese landen hebben de inzet veroordeeld van Russische huurlingen in Mali. De landen beschuldigen Rusland ervan logistieke steun te verlenen aan de activiteiten van het omstreden huurlingenbedrijf Wagner. Moskou wordt opgeroepen op een "constructieve en verantwoordelijke" manier te opereren in de regio.

Wagner wordt door analisten gezien als een schaduwleger van het Kremlin, al spreekt Moskou dat tegen. Het huurlingenbedrijf heeft geopereerd in tal van conflictgebieden en wordt in verband gebracht met mensenrechtenschendingen. De EU legde kopstukken van Wagner deze maand sancties op.

De vermeende inzet van de huurlingen in Mali ligt internationaal dan ook erg gevoelig. Nederland en andere landen ondersteunen daar een vredesmissie. Ze vrezen dat de inzet van de huurlingen slecht kan uitpakken voor de veiligheidssituatie in West-Afrika en voor de mensenrechtensituatie in Mali.

Ook de regering van Mali krijgt kritiek in een gezamenlijke verklaring van onder meer Nederland, Canada, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De landen zeggen het bijzonder te betreuren dat de Malinese autoriteiten hun toch al schaarse financiële middelen aanwenden om buitenlandse huurlingen in te schakelen, in plaats van het geld in de eigen strijdkrachten te steken.

