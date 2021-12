EU en VK akkoord over definitieve visquota van 2022

woensdag 22 december 2021 , 15:18

Bron: Paul van de Velde

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het alsnog eens geworden over de vangstquota voor 2022 voor de visbestanden die zij delen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Volgens het ministerie van Landbouw, dat ook over visserij gaat, is nog niet duidelijk wat het akkoord voor de Nederlandse vissers betekent. "Het is mooi dat er een deal is, maar de precieze invulling volgt nog", zegt een woordvoerder.

Vorige week nog werd de EU gedwongen voorlopige vangstrechten voor de eerste drie maanden van 2022 vast te stellen op basis van cijfers van dit jaar omdat de onderhandelingen met de Britten op niets waren uitgelopen. De definitieve deal over de vangstmogelijkheden moet nog worden vastgelegd in een verordening. Die wordt uiterlijk in februari definitief. Tot die tijd gelden de voorlopige afspraken.

Onder de voorlopige afspraken mogen de Nederlanders in januari, februari en maart 25 procent van hun quota die golden in 2021 voor onder andere tong, zeebaars en tarbot vangen. Van seizoensgebonden vis die vooral in het eerste kwartaal wordt gevangen, zoals wijting, roggen en horsmakreel, mag 40 tot 85 procent worden opgevist.

Doordat de Britten uit de EU zijn gestapt moeten Brussel en Londen elk jaar nieuwe visquota afspreken, waarbij wordt gelet op de duurzaamheid van de visvoorraden.

Intussen heeft Frankrijk aan de Europese Commissie gevraagd juridische stappen te zetten tegen de Britten. Zij hebben volgens Parijs nog steeds onvoldoende visvergunningen gegund voor Franse boten.

