Europese Commissie 'draait brievenbusfirma's duimschroeven aan'

woensdag 22 december 2021 , 13:04

Bron: wikipedia/Giligone

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil brievenbusfirma's in de EU "de duimschroeven gaan aandraaien", aldus commissaris Paolo Gentiloni (Economische Zaken). Het dagelijks EU-bestuur hoopt ze te kunnen aanpakken door ze door te lichten op hun activiteiten "zodat hun misbruik gemakkelijker is op te sporen". Hij zegt dat zijn voorstel niet specifiek op een of meerdere landen is gericht. In Nederland zitten duizenden brievenbusfirma's die niet of nauwelijks belasting betalen.

Brussel richt zijn pijlen op "legehulsbedrijven die veel inkomen van buiten krijgen of naar een ander land doorsluizen, met weinig personeel of management dat is uitbesteed, en met een passief inkomen". Dat laatste betekent dat het bedrijf weinig moeite hoeft te doen om geld te verdienen, zoals met het innen van royalty's, huur- of andere opbrengsten uit onroerend goed of langlopende beleggingen.

Bedrijven die aan deze "objectieve indicatoren" voldoen moeten inzicht gaan geven in hun activiteiten. "Ons voorstel zal nationale belastingdiensten helpen bedrijven op te sporen die alleen op papier bestaan", stelt Gentiloni.

Terug naar boven