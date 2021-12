Brussel stelt wet voor minimaal 15 procent belasting multinationals voor

woensdag 22 december 2021 , 12:15

Bron: Wikimedia / Bic

BRUSSEL (ANP) - Grote bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar moeten vanaf 2023 minimaal 15 procent omzetbelasting gaan betalen, zegt de Europese Commissie in wetsvoorstellen 'voor een eerlijk' belastingstelsel, dat een einde moet maken aan belastingontwijking en -ontduiking.

De nieuwe wet komt voort uit een akkoord dat 137 landen in oktober in OESO-verband sloten over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. Ze spraken af dat grote multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. In het commissievoorstel staat onder meer hoe de belasting moet worden berekend en toegepast in de EU.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de commissie wil snel handelen om aan te tonen dat "Europa zich volledig inzet om een eerlijker, internationaal systeem voor vennootschapsbelasting op te zetten. Dat is van groot belang nu we meer overheidsmiddelen nodig hebben om de gevolgen van de pandemie en de kosten van de groene en digitale transitie te betalen. Minimale effectieve belasting vastgelegd in Europese wetgeving is van vitaal belang voor de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking en voorkomt bovendien een ‘race naar de bodem’ met ongezonde belastingconcurrentie tussen landen."

De commissie wil deze regels direct in EU-wet omzetten, maar daar verzetten Hongarije, Estland en Polen zich vooralsnog tegen.

Volgend jaar in de zomer komt het dagelijks EU-bestuur ook met een richtlijn over de herverdeling van de belastingrechten. Dan worden de belastinginkomsten van multinationals verdeeld onder de landen waar ze hun omzet halen. Daarover is nog geen internationaal akkoord zoals de 15-procentsregel behaald bij de onderhandelingen, die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) worden geleid.

Terug naar boven