EU-hof: ook bij vervroegde vlucht recht op compensatie passagiers

dinsdag 21 december 2021 , 13:39

LUXEMBURG (ANP/Belga) - Vliegtuigpassagiers hebben niet alleen recht op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraagd is, maar ook als een vlucht met meer dan een uur is vervroegd, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Volgens de Europese rechter ondervinden passagiers aanzienlijke hinder van een vervroeging, net zoals van een vertraagde vlucht. Zij moeten hun plannen aanpassen, en het is niet ondenkbaar dat ze hun vlucht niet kunnen halen ondanks de nodige inspanningen. In zo'n geval moet de maatschappij ook de volledige compensatie betalen, zo oordeelde het in Luxemburg gevestigde hof in zaken tegen onder meer Corendon Airlines en twee zustermaatschappijen van Brussels Airlines: Eurowings en Austrian Airlines.

"Een vlucht moet als geannuleerd beschouwd worden als de luchtvaartmaatschappij die met meer dan een uur vervroegt", stelt het hof. Bij annulering van een vlucht kunnen reizigers een compensatie claimen van 250 tot 600 euro, afhankelijk van de afstand, als zij niet tijdig op de hoogte zijn gebracht. Volgens de Europese regels hoeven maatschappijen geen vergoeding te betalen als zij ruim van tevoren passagiers vertellen dat een vlucht wordt vervroegd, bijvoorbeeld minstens twee weken voor de vlucht.

