Europese Commissie past staatssteunregels klimaatprojecten aan

dinsdag 21 december 2021 , 13:18

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie versoepelt vanaf januari de regels voor overheidssteun voor bepaalde milieu- en energieprojecten. Dat is volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager nodig om de doelstellingen van de zogenoemde Green Deal te bereiken. De EU heeft in de Green Deal afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn.

"Europa heeft aanzienlijke duurzame investeringen nodig voor de groene transitie", zegt Vestager. "Hoewel een belangrijk deel uit de privésector zal komen, zal overheidssteun ook een rol spelen, om te zorgen dat de omslag snel gebeurt. Deze nieuwe richtsnoeren zullen daarbij helpen." Ze spreekt over een "enorme stap" die het koolstofvrij maken van de samenleving zal versnellen.

De Europese staatssteunregels moeten concurrentieverstoring op de interne markt van de Europese Unie voorkomen maar in sommige omstandigheden is overheidsingrijpen nodig voor een goed functionerende en evenwichtige economie, stelt het dagelijks EU-bestuur. Dat geldt onder meer voor energie uit hernieuwbare bronnen, maatregelen voor energie-efficiëntie en investeringen in energie-infrastructuur.

