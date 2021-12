Hongarije past migratiebeleid niet aan ondanks uitspraak EU-hof

dinsdag 21 december 2021 , 11:15

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse regering past het strenge migratiebeleid niet aan, nadat het Europees Hof van Justitie bepaalde dat een aantal onderdelen van het Hongaarse beleid in tegenspraak is met EU-regels.

"De regering heeft besloten dat we niets veranderen aan ons systeem van grenscontrole", aldus premier Viktor Orbán. "We houden het bestaande beleid in stand, zelfs als het Europese hof ons oplegt om het te veranderen."

De hoogste Hongaarse rechter ging eerder deze maand niet mee in het verzoek van de regering om vast te stellen dat het Hongaarse recht boven het Europese recht gaat. Wel mag Hongarije de eigen asielregels en -wetten volgen waar en zolang Europese wetgeving niet voldoende is uitgewerkt, zei de rechter in een genuanceerde uitspraak.

De EU had eerder bepaald dat Hongarije migranten niet eindeloos mag vasthouden zonder enig uitzicht op asiel. Volgens EU-wetten moeten lidstaten asielzoekers basisbehoeften zoals onderdak en eten aanbieden. Orbán is een fel tegenstander van het toelaten van asielzoekers. Hongarije stopte met het vasthouden van de asielzoekers na de Europese uitspraak, maar heeft veel andere regels wel aangescherpt.

