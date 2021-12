Europese toezichthouder EMA positief over coronavaccin Novavax

maandag 20 december 2021 , 14:06

AMSTERDAM (ANP) - Nederland en de andere Europese landen krijgen waarschijnlijk de beschikking over een vijfde vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van Novavax. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt toegelaten. Brussel volgt tot nu toe de adviezen vanuit Amsterdam.

Het EMA adviseert om het vaccin goed te keuren voor volwassenen. Zij krijgen twee prikken, met drie weken ertussen. Het vaccin is nog niet beoordeeld voor boosterprikken.

Vier vaccins zijn tot op heden toegelaten tot de Europese Unie: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Zij werden allemaal goedgekeurd na een positief advies van het EMA.

Terug naar boven