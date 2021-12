Milieuorganisaties vragen EU-verbod op bodemsleepnetten

maandag 20 december 2021 , 12:35

Bron: Paul van de Velde

BRUSSEL (ANP) - Milieuorganisaties vragen de Europese Commissie om een visverbod met bodemsleepnetten in de EU, te beginnen met een onmiddellijk verbod in alle mariene beschermde gebieden. Bodemsleepnetten zijn volgens organisaties als Oceana, Our Fish en Seas At Risk de meest schadelijke visserijmethode voor het milieu en het klimaat. In Europa is de vismethode verantwoordelijk voor 50 procent van de aantasting van de zeebodem, stellen ze.

De organisaties boden in Brussel een door 150.000 burgers ondertekende petitie aan Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) aan, waarin ze de Europese Unie oproepen destructieve visserijpraktijken geleidelijk af te schaffen. Ze willen dat het verbod op bodemsleepnetten wordt opgenomen in wetgeving over de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen.

De petitie ging vergezeld van een pop-upboek van 1,5 m bij 2,5 m waarin Sinkevičius en vicevoorzitter Frans Timmermans (Klimaat) de hoofdrol spelen. 'Het oceaanavontuur van Frans en Virginijus' vertelt hoe de EU de kans heeft om het tij te keren, aldus de organisatie.

"Er moet een einde komen aan destructieve visserijtechnieken zoals bodemsleepnetten, binnen beschermde gebieden op zee, en daarbuiten", zegt Tobias Troll van Seas At Risk. "Om de biodiversiteit te beschermen en toekomstige generaties van kleinschalige vissers en kustgemeenschappen een goed leven te geven hebben we een rechtvaardige overgang naar visserij met een lage impact nodig."

In juli werd een EU-verbod op pulskorvisserij, een Nederlandse vinding, van kracht. Bij deze volgens voorstanders duurzame methode worden platvissen als tong en schol met stroompulsen van de bodem opgeschrikt en zwemmen ze in het visnet. Sinds het verbod zoeken wetenschappers naar een alternatieve methode om deze platvissen te vangen. De universiteit van Wageningen kreeg hier in september nog een subsidie voor van 1,3 miljoen euro.

Terug naar boven