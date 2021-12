Hofvijver december 2021: ‘Europa: woelig en toch stabiel’

maandag 20 december 2021 , 13:00

De Europese Unie maakte een woelig jaar door. Maar we moeten oppassen de conflicten binnen de Unie niet al te zeer te vergroten. Jan van der Harst, hoogleraar Europese Integratie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt aan het slot van 2021 de staat van de Europese Unie op in het decembernummer van de Hofvijver, traditiegetrouw een Europa Special. Het Montesquieu Instituut maakt in de Hofvijver de balans op van de verschillende instellingen, van Frans Timmermans, en licht verschillende Europese thema's uit.

Zo buigt Aalt Willem Heringa zich over de uitdagingen die de EU komend jaar haar pad zal treffen. Aansluitend analyseert Jan Werts hoe de Europese Raad met de uitdagingen van het afgelopen jaar is omgegaan, en hoe de machtsverhoudingen in deze instelling de aanpak van de toekomstige uitdagingen zullen beïnvloeden, nu Merkel vertrokken is en Macron opgaat voor zijn herverkiezing. En hoe succesvol kunnen we de Commissie Von der Leyen beschouwen? Hoe heeft Frans Timmermans het gedaan het afgelopen jaar, en wat krijgt hij nog op zijn bordje als eurocommissaris? Daarop zoeken Natalie Dobson en Casper van Vliet een antwoord.

Verder geeft de Europese kroniek de kans om het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar terug te lezen en de rode draad van 2021 te vatten. Ook snijdt Mendeltje van Keulen een belangrijk onderwerp aan: Wat is de rol van het nationale parlement in de Europese politiek, en wat kunnen we doen om deze te verstevigen? Afsluitend zijn er artikelen over het Europees buitenlandbeleid, de toon van het nieuwe coalitieakkoord over Europa, het komende Franse voorzitterschap in de Europese Raad, en de toekomst over de Conferentie van Europa.

