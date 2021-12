Boris Johnson benoemt nieuwe brexitminister

maandag 20 december 2021 , 2:39

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Boris Johnson heeft Liz Truss, de huidige buitenlandminister, ook benoemd tot brexitminister om de onderhandelingen met de EU te voeren. Die positie kwam zaterdag vrij nadat voormalig Johnson-vertrouweling David Frost aftrad. Frost was het niet eens met de jongste coronamaatregelen, zoals een vaccinatiepas, en hij is ook tegen belastingverhogingen en de plannen voor verduurzaming.

Truss is populair bij de leden van de conservatieve partij en wordt genoemd als mogelijke opvolger van Johnson als leider van de partij.

Johnson verliest rap aan populariteit bij de kiezers en zijn eigen achterban, nadat vorige week naar buiten kwam dat hij en zijn vrouw in mei 2020 een feestje hielden in de ambtswoning op Downing Street 10. Toen was het Verenigd Koninkrijk in lockdown en mochten Britten slechts twee mensen over de vloer hebben. Ook in de kerstperiode in 2020 zouden er op Downing Street feestjes gehouden zijn, toen dat volgens de coronaregels niet mocht.

Johnson zei over het feestje in mei 2020 dat het om een werkvergadering ging, maar zondag publiceerde The Guardian foto's waarop te zien is dat tientallen gasten wijn drinken en hapjes eten. De foto's, waarop negentien mensen te zien zijn die onvoldoende afstand tot elkaar houden, suggereren dat het niet om een werkvergadering maar om een sociale samenkomst ging.

