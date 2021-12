EU bestrijdt omikronvariant met 20 miljoen extra vaccindoses

zondag 19 december 2021 , 17:06

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie heeft 20 miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld, kondigde de Europese Commissie zondag aan. De doses zijn bedoeld ter ondersteuning van lidstaten die worstelen met de verspreiding van de omikronvariant. De eerste 5 miljoen worden in januari geleverd, de tweede in februari en de rest in maart.

De nieuwe deal brengt het totale aantal geleverde vaccindoses in de 27 EU-lidstaten in het eerste kwartaal van 2022 op 215 miljoen, aldus de commissie. Een soortgelijke deal werd eerder deze week gesloten met Moderna.

Momenteel is 67 procent van de totale EU-bevolking volledig gevaccineerd, volgens cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Duitsland kondigde deze week aan dat het 2,2 miljard euro zal uitgeven aan extra doses die het nu nodig acht om een ​​vijfde golf besmettingen aan te pakken.

