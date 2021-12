Britse brexitminister Frost stapt op

zaterdag 18 december 2021 , 23:24

Bron: Europese Unie 2016 - Europees Parlement

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse brexitminister David Frost heeft zijn ontslag ingediend. De bewindsman, die verantwoordelijk is voor de vervolgstappen na het Britse vertrek uit de Europese Unie, is ontevreden over het beleid van premier Boris Johnson.

Frost bevestigde dat hij is opgestapt, nadat onder meer de Britse krant Daily Mail had gemeld dat hij de "politieke richting" van de conservatieve regeringspartij afkeurt. Johnson zou hem hebben overgehaald tot januari te blijven, maar Frost liet later weten dat zijn ontslag met onmiddellijke ingang is.

Zijn vertrek wordt gezien als de zoveelste tegenslag voor de premier. Die kampt al met rebellie binnen de Conservatieven, met schandalen rond feestjes in de coronacrisis en met het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen. Paniek in de ambtswoning Downing Street 10, aldus de Daily Mail over het vertrek van de belangrijke vertrouweling van Johnson.

De "gedesillusioneerde" Frost ziet niets in de jongste coronamaatregelen, zoals een vaccinatiepas, maar hij is ook tegen belastingverhogingen en de plannen voor verduurzaming. Verder is er volgens hem onvoldoende vooruitgang geboekt in het overleg met de EU over de status van Noord-Ierland. Die Britse regio grenst aan EU-lid Ierland maar grenscontroles zijn er uit historisch en politiek oogpunt ongewenst. Hij was de hoofdonderhandelaar van de Britten over de brexit, en daarna de drijvende kracht achter de pogingen van Londen om de onderhandelingen over de brexit-voorwaarden te heropenen.

