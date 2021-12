Protesten bij kazerne marechaussee tegen Frontex en het EU migratiebeleid

zaterdag 18 december 2021 , 8:57

BADHOEVEDORP (ANP) - Actiegroep Stop the War on Migrants heeft zaterdagmorgen met enkele tientallen mensen een deel van de Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp, nabij Schiphol, geblokkeerd. Kort na het begin van de blokkade heeft de marechaussee twee demonstranten aangehouden.

Volgens een woordvoerder is de hoofdpoort van het gebouw nog gewoon in gebruik. "Wij kunnen onze taken uitvoeren." De twee arrestanten hadden zich vastgeketend aan de hoofdpoort. Die wordt gebruikt voor noodhulp en moet vrij blijven.

De blokkade is onderdeel van een internationaal protest tegen onder meer het Europese grensbewakingsagentschap Frontex en het Europese migratiebeleid, zegt de actiegroep. Naar eigen zeggen zijn de demonstranten ter plaatse met flyers, spandoeken en een geluidsinstallatie.

Voor zaterdagmiddag heeft de actiegroep een flyeractie op de Dam in Amsterdam aangekondigd.

