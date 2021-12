Pools parlement stemt in met omstreden mediawet

vrijdag 17 december 2021 , 16:36

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/RTR) - Het Poolse parlement heeft ingestemd met een omstreden wet die volgens tegenstanders het medialandschap in het land verschraalt. De wet lijkt vooral gericht tegen de regeringskritische nieuwszender TVN24, eigendom van het Amerikaanse Discovery. De Verenigde Staten zijn "extreem teleurgesteld", liet de Amerikaanse zaakgelastigde in Warschau weten.

De stemming in het parlement was tot woede van de oppositie niet aangekondigd. Nu treedt de wet in werking als president Duda zijn handtekening eronder heeft gezet. Hij heeft eerder verklaard de wet te zullen vetoën. De Amerikaanse regering verwacht van president Duda dat hij "zijn leiderschap gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en zakendoen te beschermen".

De Poolse regering acht het nodig de mediawet aan te passen om buitenlandse beïnvloeding via de media tegen te kunnen gaan. De wetswijzigingen verbieden dat Poolse media voor meer dan de helft in handen zijn van partijen van buiten Europa. De VS hadden er eerder al protest tegen aangetekend.

De uitzendvergunning van TVN24 werd overigens in september verlengd. De moedermaatschappij van de zender staat in Nederland geregistreerd waarmee een eventueel verbod kan worden omzeild. In de aangepaste wet is dat niet langer mogelijk. Het lagerhuis van het parlement dat wordt gedomineerd door de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) had al eerder steun uitgesproken voor de aanpassingen, maar het hogerhuis had zich in eerste instantie verzet.

De "verrassingsstemming" zou ieder bedrijf dat investeert in Polen en iedereen die geeft om democratie en vrijheid grote zorgen moeten baren, liet Discovery in een reactie weten. Het Amerikaanse bedrijf roept Duda op de wet niet te tekenen.

De Europese Commissie heeft tal van conflicten met de Poolse regering over de rechtsstaat en maakt zich ook zorgen over de mediavrijheid in het land. De commissie heeft Polen voor het Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege een wet die de telecomtoezichthouder vatbaar maakt voor politieke druk. EU-landen moeten garanderen dat hun beleid en wetgeving geen negatieve impact hebben op een vrij, onafhankelijk en divers medialandschap.

