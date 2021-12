Brussel reikt VK hand in conflict medicijnenaanvoer Noord-Ierland

vrijdag 17 december 2021 , 14:45

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is bereid soepelere regels voor de aanvoer van medicijnen naar Noord-Ierland in te voeren. Volgens Eurocommissaris Maroš Šefčovič maken die een eind aan het conflict met Londen over de aanvoer van door Britse autoriteiten goedgekeurde geneesmiddelen, zei hij na afloop van overleg met de Britse brexitminister David Frost. Die zei dat hij het voorstel eerst "in detail" moet bestuderen en daar welwillend tegenover staat.

Noord-Ierland is na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU deel blijven uitmaken van de Europese interne markt. Daarom moeten nu alle goederen die vanuit Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) het eveneens Britse Noord-Ierland binnenkomen voldoen aan de Europese regels. Die regels hinderden een soepele aanvoer van goedgekeurde medicijnen naar Noord-Ierland, erkent ook de commissie.

Nu lost de EU haar belofte in om de regels daarvoor aan te passen, aldus Šefčovič, die zegt tijdens bezoeken aan Noord-Ierland goed te hebben geluisterd naar de wensen en klachten van de betrokkenen. Hij roept de Britten op ook stappen te zetten om tot een deal te komen.

Brussel en Londen hervatten begin volgend jaar hun onderhandelingen over het handelsconflict over Noord-Ierland. Frost ziet op andere terreinen "veel minder vooruitgang", schrijft hij in een verklaring. De Britten willen onder meer vermindering van douaneformaliteiten in Noord-Ierland. Ook over de keuringscriteria voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden de degens nog gekruist.

Voor de Noord-Ierse regeling is gekozen zodat er na de brexit niet weer een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland zou komen. In 1998 tekenden het VK en Ierland een vredesverdrag, het zogeheten Goede Vrijdagakkoord, dat een einde maakte aan jarenlang geweld tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken. Een open grens was een belangrijk onderdeel daarvan. Opnieuw een harde grens instellen zou het conflict weer kunnen doen oplaaien en is daarom taboe.

