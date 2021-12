EU-asielbureau helpt België met wooncontainers en tolken

donderdag 16 december 2021 , 20:13

Bron: Flickr / jtstewart

BRUSSEL (ANP/Belga) - Het Europese asielondersteuningsbureau EASO schiet België te hulp om de verhoogde asielinstroom het hoofd te bieden. De organisatie gaat 150 wooncontainers leveren voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast stuurt EASO een vijftigtal medewerkers om te helpen bij het verwerken van asielaanvragen, onder wie 25 tolken. Net als in Nederland is in België de druk op de asielopvang hoog.

"We investeren in de EU, dan is het ook logisch dat we een beroep doen op hun diensten", zegt staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel en Migratie). De containers en het personeel worden door de EU gefinancierd. "Migratie controleren en beheren is een Europese uitdaging", stelt hij. Het opvangnetwerk in België staat volgens hem onder druk door de verhoogde instroom vanuit Afghanistan sinds de Taliban er weer aan de macht zijn.

Op middellange termijn wordt onderzocht of er nog een plek moet worden aangewezen met een bijkomende capaciteit van 250 wooncontainers en verdere personeelsversterking van honderd mensen.

