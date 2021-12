EU-leiders: solo-acties aparte reisregels gevaar voor coronapas

donderdag 16 december 2021 , 18:23

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - EU-landen die op eigen houtje extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Voor dat gevaar hebben meerdere kritische regeringsleiders volgens EU-bronnen gewaarschuwd op de EU-top in Brussel. Mikpunt zijn Italië en Portugal, die van gevaccineerde reizigers ook nog een recente negatieve PCR-test eisen bij aankomst.

Ook Griekenland speelt met die gedachte, maar volgens premier Kyriakos Mitsotakis gaat het alleen om de kerstperiode. Dan kan de verspreiding van de omikronvariant worden ingetoomd terwijl intussen steeds meer mensen beter beschermd kunnen worden met een herhalingsprik, is zijn argument.

Italië heeft de maatregel genomen om de nationale volksgezondheid te beschermen, betoogde premier Mario Draghi volgens EU-bronnen ter verdediging. De omikronvariant is nog niet wijdverspreid in het land en "dit voordeel moeten we behouden". Coördinatie op EU-niveau moet geleid worden door het principe van maximale voorzichtigheid, zei hij volgens ingewijden.

Als niet iedereen dezelfde koers aanhoudt, dreigt het draagvlak voor maatregelen bij de burger weg te vallen, vrezen sommige leiders. Daarom is een sterk signaal nodig. De 27 leiders onderschreven allemaal de conclusie dat coördinatie van coronamaatregelen voorop moet blijven staan in de EU. Als een regering dan toch besluit extra beperkende maatregelen in te stellen mogen ze de werking van de interne markt niet ondermijnen en het vrij reizen niet "disproportioneel" verstoren, aldus de tekst.

De premiers van België en Luxemburg kondigden voor de top al aan dat ze hun collega's zouden aanspreken op het behoud van gelijke reisregels. De Belgische premier Alexander De Croo spreekt op de top ook namens Nederland zolang demissionair premier Mark Rutte druk is met het Kamerdebat over de uitkomst van de kabinetsformatie. Rutte zal later donderdagavond alsnog aanschuiven.

