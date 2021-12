EU-landen mogen coronapillen Pfizer alvast gebruiken

donderdag 16 december 2021 , 17:54

Bron: © European Union, ????

AMSTERDAM (ANP) - Nederland en andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van Pfizer gebruiken om coronaklachten tegen te gaan. Het middel is nog niet goedgekeurd, maar in afwachting daarvan kan het alvast worden ingezet. Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, donderdag besloten.

Het middel heet Paxlovid. Het is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en behoren tot een risicogroep, waardoor hun klachten erger zouden kunnen worden. Mensen die het middel krijgen, moeten maximaal vijf dagen na de eerste klachten beginnen met het slikken ervan.

Paxlovid bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang.

Pfizer heeft Paxlovid getest op ongeveer 1200 proefpersonen. De ene helft kreeg de echte pillen, de andere helft kreeg een niet-werkende zoutoplossing, een placebo. Dit is bedoeld om de uitkomsten met elkaar te kunnen vergelijken. In de controlegroep moesten 41 mensen in een ziekenhuis worden opgenomen, tegenover zes mensen die Paxlovid hadden gekregen. In de placebogroep stierven tien mensen, van de Paxlovid-groep overleed niemand.

Het EMA kijkt sinds afgelopen maandag mee met de onderzoeken van Pfizer. Zo kunnen de inspecteurs sneller een oordeel klaar hebben wanneer de farmaceut vraagt om toelating.

Vorige maand besloot het EMA al dat Nederland en de andere EU-landen een andere coronapil mochten gebruiken. Die is gemaakt door MSD en heet molnupiravir.

