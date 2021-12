ECB geeft duidelijkheid over voortzetten coronasteun

donderdag 16 december 2021 , 3:30

FRANKFURT (ANP) - De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) komen voor de laatste keer dit jaar bij elkaar. De bank komt met nieuwe economische modellen voor de eurozone voor de komende jaren, waarbij ook vooruitgekeken wordt naar de ontwikkeling van de inflatie. Mede aan de hand daarvan zal de ECB het beleid voor de komende periode bepalen.

Hoewel de inflatie momenteel sterk gestegen is, geven ECB-kopstukken, onder wie president Christine Lagarde, al enige tijd aan dat de geldontwaarding door tijdelijke effecten is opgestuwd. Die verdwijnen weer en daardoor zijn stevige acties van de bank niet nodig, beargumenteerden ze. Op basis van ingewijden meldde persbureau Bloomberg dat ook in de nieuwste economische prognoses van de ECB de inflatie na komend jaar weer onder de 2 procent zakt.

Voordat de ECB aan het rentebeleid gaat morrelen zal hij eerst de steunpakketten willen afbouwen. Lagarde zei tijdens haar persconferentie na afloop van de vorige beleidsvergadering al dat het coronasteunpakket PEPP, dat in maart afloopt, waarschijnlijk niet verlengd zal worden. Economen hopen op meer duidelijkheid hoe de afbouw van die steun wordt aangepakt.

Daarnaast heeft de ECB ook nog een ander opkoopprogramma voor staatsleningen en bedrijfsobligaties. Dat is een overblijfsel van de financiële crisis van enkele jaren geleden. Het is niet de verwachting dat de bank hier ook aanpassingen aan zal doen.

Terug naar boven