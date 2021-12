Leiders hebben veel te bespreken op EU-top van maar een dag

donderdag 16 december 2021 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - De traditionele, drukke decembertop van de EU-leiders in Brussel duurt uitzonderlijk maar één dag. De laatste EU-top van 2021 is ook de eerste in zestien jaar zonder de vertrouwde aanwezigheid van de Duitse nu ex-bondskanselier Angela Merkel. Om 10.00 uur begint het 'koffiekennismakingsmoment', aldus een hoge diplomaat, voor de meeste EU-leiders met haar opvolger Olaf Scholz.

Demissionair premier Mark Rutte is daar vanwege het debat over het coalitieakkoord niet bij, maar hij komt vermoedelijk in de loop van donderdag recht vanuit de Tweede Kamer naar Brussel gesneld. Tot ver in de avond of in de nacht zijn de leiders toch nog wel bezig. Tijdens Ruttes afwezigheid wordt Nederland vertegenwoordigd door de Belgische liberale premier Alexander De Croo.

Een aantal onderwerpen dat de regeringen al een tijdje zorgen baart maar waarvan de aanpak de lidstaten ook verdeelt ligt weer op tafel, zoals Covid, de hoge energieprijzen en migratie. De dreigende samentrekking van Russische troepen aan de grens van Oekraïne en de situatie in Belarus staan voor de werklunch op het programma. Het diner is gereserveerd voor een Eurotop, waar ook de acht EU-lidstaten die (nog) geen euro hebben bij zullen zijn.

De top wordt afgesloten met een gezamenlijke persconferentie van raadsvoorzitter Charles Michel, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de premier van Slovenië Janez Janša. Zijn land was het afgelopen half jaar de tijdelijk voorzitter van de EU en wordt vanaf 1 januari opgevolgd door Frankrijk.

