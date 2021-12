Nieuwe Brusselse klimaatplannen kritisch ontvangen

woensdag 15 december 2021 , 18:57

BRUSSEL (ANP) - Het nieuwe pakket klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans valt niet overal goed. Klimaat- en natuurbeschermers en onder meer de Groenen in het Europees Parlement zijn teleurgesteld. Ook Timmermans' eigen PvdA had op meer gehoopt.

Timmermans, de klimaatman van de commissie presenteerde woensdag plannen om onder meer gebouwen te verduurzamen, van gas over te gaan op waterstof en andere klimaatvriendelijkere gassen en om de uitstoot van methaan terug te dringen. Die schieten tekort, waarschuwen organisaties als Milieudefensie en het Europees Milieubureau EEB (met onder meer Natuurmonumenten).

Het gasverbruik wordt niet snel genoeg teruggedrongen om op koers te blijven naar de klimaatdoelen, stellen de critici. De methaanuitstoot van boeren en afvalverwerkers blijft buiten schot. En met de commissieplannen voor het afvangen van CO2 dreigen grote uitstoters mooie sier te maken zonder werkelijk hun leven te beteren, vreest het EEB.

Ook de Groenen klinken kritischer dan bij de eerste klimaatplannen afgelopen zomer. PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim ziet wel veel goeds, maar had "graag nog meer ambitie gezien" bij het verminderen van het gasverbruik.

De commissie stelt voor dat de zestig miljoen klimaatonvriendelijkste huizen en andere gebouwen in de EU binnen twaalf jaar verplicht moeten worden opgeknapt. Dat moet helpen zorgen dat alle gebouwen vanaf 2050 worden verwarmd en gekoeld zonder bij te dragen aan klimaatverandering.

De commissie wil de 15 procent woningen met het slechtste energielabel vóór 2030 verplicht laten renoveren. Voor kantoren, scholen en andere gebouwen is dat drie jaar eerder. Drie jaar later volgt de volgende 15 procent, als de EU-landen en het Europees Parlement met de plannen instemmen. Het gaat in totaal al gauw om bijna 60 miljoen panden. De regeringen van de lidstaten zouden vervolgens plannen moeten maken om de resterende gebouwen voor 2050 CO2-uitstootvrij te maken.

De renovatiegolf is hard nodig om het voornemen te kunnen waarmaken om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken. Van de gebouwen die er nu staan, staat naar verwachting meer dan 85 procent in 2050 nog overeind. Het leeuwendeel stookt fossiel en kan veel beter worden geïsoleerd.

Wie nieuw bouwt, moet dat al vanaf 2030 uitstootvrij doen, stelt de commissie voor. Voor openbare gebouwen gaat die eis drie jaar eerder in. Zo hoopt Brussel de bouw vast aan te zetten om de overgang te maken.

De commissie komt zelf niet met een verbod op verwarmingsketels die gas of een andere fossiele brandstof stoken. Timmermans verwacht dat sommige lidstaten daar zelf toe overgaan, maar ze zijn nog niet allemaal zover.

